До кінця травня в Україні очікується переважно прохолодна погода, з можливими коливаннями температури. Температура +30 градусів можлива у південно-східних областях 29-31 травня через надходження спекотного повітря з Центральної Азії, передає 24 Канал.

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Яка погода буде у суботу

Середня температура повітря в Україні 24 травня становитиме 23 – 25 градусів тепла вдень та 14 – 16 градусів уночі. У південно-східних і східних областях ці показники будуть значно вищі. Там стовпчик термометра коливатиметься від 24 до 28 градусів тепла.

На Заході температура повітря теж інакша. Там стовпчик термометра не підніметься більше за 15 градусів тепла.

Де будуть опади

У переважній частині України пройдуть дощі. Вдень у північних, центральних, південних та Харківській областях – грози. В окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Найсильніші дощі та грози пройдуть на Чернігівщині, Житомирщині та Вінниччині.

Опадів не прогнозують для Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщину та Криму.

У Херсоській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка погода в обласних центрах

Київ +23...+25;

Ужгород +10...+12;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +12...+14;

Рівне +13...+15;

Житомир +19...+21;

Вінниця +19...+21;

Одеса +23...+25;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +26...+28;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +24...+26;

Полтава +24...+26;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +26...+28;

Луганськ +25...+27;

Харків +25...+27;

Прогноз погоди на 24 травня 2025 року / Фото Укргідрометцентр