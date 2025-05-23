Якою буде погода до кінця місяця – повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича в коментарі "Телеграфу".

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Прогноз погоди до кінця травня

Кібальчич прогнозував, що протягом 24 травня прохолодніше стане у західних областях, а 25 травня холод також пошириться на північні регіони. Вночі +4 – +10 градусів, а вдень +10 – +17.

На Сході та Півдні тепліше. Вночі +11 – +16, а вдень +23 – +28 градусів.

Очікується, що з 26 травня і до кінця місяця температура буде близькою до норми, лише подекуди нижчою на 1 – 3 градуси.

Втім, 29 – 31 травня є можливість надходження спекотного повітря з районів Центральної Азії на територію південно-східних областей. У зв'язку з цим у зазначених регіонах подекуди вдень уже може пригріти до +30 градусів.

Синоптик також зазначив, що в останні 10 днів травня опадів може випасти понад норму. Найсильніші дощі очікуються 23 – 24 травня у північних і західних регіонах, 25 – 26 травня у східних і центральних областях.

Подекуди опади супроводжуватимуться грозою, градом і шквалистим посиленням вітру. Втім, у решту днів також є ймовірність короткочасних дощів по всій території України.