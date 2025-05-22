Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Протягом 22 – 24 травня в західних, Вінницькій і Житомирській областях, у суботу вдень в Україні, крім Сходу, йтимуть короткочасні дощі та грози. Також подекуди буде град. До речі, у Карпатах 23 травня очікуються значні дощі.

Вітер в Україні буде південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, під час гроз подекуди шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі +7 – +14 градусів, удень +20 – +25 градусів. Втім, на Південному Сході тепліше, – до +28 градусів. У суботу, 24 травня, на Заході вночі +5 – +10 градусів, удень +9 – +14.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у неділю, 25 травня, дощі знову очікуються майже по всій Україні. Ймовірно, без опадів буде лише на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині й у Криму.

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Прогноз погоди на 25 травня / Скриншот з Укргідрометцентру