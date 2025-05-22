Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В течение 22 – 24 мая в западных, Винницкой и Житомирской областях, в субботу днем в Украине, кроме Востока, будут идти кратковременные дожди и грозы. Также местами будет град. Кстати, в Карпатах 23 мая ожидаются значительные дожди.

Ветер в Украине будет южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, во время гроз местами шквалы 15 – 20 метров на секунду.

Ночью +7 – +14 градусов, днем +20 – +25 градусов. Впрочем, на Юго-Востоке теплее, – до +28 градусов. В субботу, 24 мая, на Западе ночью +5 – +10 градусов, днем +9 – +14.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в воскресенье, 25 мая, дожди снова ожидаются почти по всей Украине. Вероятно, без осадков будет только на Херсонщине, Запорожье, Донецкой, Луганской области и в Крыму.

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Прогноз погоды на 25 мая / Скриншот с Укргидрометцентра