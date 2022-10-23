Температура воздуха днем в основном будет колебаться в пределах +11...+19 градусов. Синоптики не прогнозируют существенных осадков.
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Погода в регионах
Теплее всего днем 24 октября будет на Западе и на Юге – воздух прогреется до +16...+19 градусов. В западных областях утром возможен туман, поэтому следует быть осторожными, особенно водителям.
Прохладнее всего будет на Сумщине и Харьковщине – днем температура воздуха поднимется до +11 градусов. Кроме того, ночью в восточных областях возможен дождь.
В Киеве день пройдет без существенных осадков, но будет облачно. Температура воздуха составит от +10 до +14 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 24 октября будет влажным, но без дождя. В то же время, температура воздуха будет достаточно комфортной, особенно с учетом того, что на улице уже почти конец октября.
24 октября в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. Лишь сегодня ночью пройдут дожди в восточных областях. Но уже завтра днем – везде без особых осадков,
– отметила Диденко.
В то же время синоптик отметила, что уже со следующего дня в Украину вернутся дожди. Правда, сильного похолодания пока ждать не стоит.
Прогноз погоды в городах
Ужгород – +11...+17
Львов – +10...+18
Ивано-Франковск – +7...+19
Тернополь – +8...+16
Черновцы – +6...+18
Хмельницкий – +8...+16
Луцк – +8...+15
Ровно – +9...+16
Житомир – +9...+15
Винница – +8...+16
Одесса – +9...+18
Николаев – +11...+18
Херсон – +10...+18
Симферополь – +8...+13
Кропивницкий – +9...+16
Черкассы – +10...+14;
Чернигов – +8...+13
Сумы – +7...+11
Полтава – +9...+14
Днепр – +9...+13
Запорожье – +9...+14
Донецк – +7...+12
Луганск – +8...+12
Харьков – +7...+11
Киев – +10...+14