Температура повітря вдень здебільшого коливатиметься у межах +11...+19 градусів. Синоптики не прогнозують істотних опадів.

Цікаво Третій місяць осені вже на підході: чи чекати українцям на сильне похолодання

Погода в регіонах

Найтепліше вдень 24 жовтня буде на Заході та на Півдні – повітря розігріється до +16...+19 градусів. Водночас у західних областях уранці можливий туман, тому варто бути обережними, особливо водіям.

Найпрохолодніше буде на Сумщині та на Харківщині – вдень температура повітря підніметься до +11 градусів. Крім того, уночі в східних областях можливі дощі.

У Києві день мине без істотних опадів, однак буде хмарно. Температура повітря становитиме від +10 до +14 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що день 24 жовтня буде вологим, але без дощу. Водночас температура повітря буде доволі комфортною, особливо з урахуванням того, що на вулиці вже майже кінець жовтня.

24 жовтня в Україні буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. Лише найближчої ночі пройдуть дощі в східних областях. Але вже завтра вдень – скрізь без особливих опадів,

– відзначила Діденко. Водночас синоптикиня відзначила, що вже з наступного дня в Україну повернуться дощі. Щоправда, сильного похолодання поки очікувати не варто.

Прогноз погоди в містах

Ужгород – +11...+17

Львів – +10...+18

Івано-Франківськ – +7...+19

Тернопіль – +8...+16

Чернівці – +6...+18

Хмельницький – +8...+16

Луцьк – +8...+15

Рівне – +9...+16

Житомир – +9...+15

Вінниця – +8...+16

Одеса – +9...+18

Миколаїв – +11...+18

Херсон – +10...+18

Сімферополь – +8...+13

Кропивницький – +9...+16

Черкаси – +10...+14;

Чернігів – +8...+13

Суми – +7...+11

Полтава – +9...+14

Дніпро – +9...+13

Запоріжжя – +9...+14

Донецьк – +7...+12

Луганськ – +8...+12

Харків – +7...+11

Київ – +10...+14