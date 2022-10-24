Погода в Киеве

В столице с вероятностью пройдет дождь во второй половине дня или вечером, тогда как утром ожидается лишь туман. Ночная температура составит +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

Внимание До +20 градусов: где в Украину в конце октября будет летняя погода

Погода в регионах

Ночью в Западной части, днем в Украине, кроме Восточных областей и Крыма – дождь. Ветер южный с переходом в западных областях на северо-западный 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 5 – 10 градусов, днем 11 – 16 градусов, в Южной части 16 – 21 градус.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

В большинстве областей Украины ожидаются дожди, но полоса от Черниговщины через Полтавщину, Днепр до Запорожья останется сухой, однако утренние и вечерние туманы будут наполнять воздух влажной.

Ветер на востоке Украины будет порывистым, сильным, а в основном преимущественно умеренный, южного направления,

– добавила Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах

Ужгород – +11...+17

Львов – +8...+15

Ивано-Франковск – +9...+17

Тернополь – +8...+14

Черновцы – +8...+16

Хмельницкий – +8...+14

Луцк – +8...+12

Ровно – +8...+13

Житомир – +8...+13

Винница – +8...+14

Одесса – +10...+19

Николаев – +9...+18

Херсон – +9...+19

Симферополь – +9...+18

Кропивницкий – +8...+14

Черкассы – +8...+14;

Чернигов – +8...+14

Сумы – +6...+12

Полтава – +8...+13

Днепр – +8...+15

Запорожье – +8...+16

Донецк – +6...+13

Луганск – +6...+12

Харьков – +7...+13

Киев – +9...+14