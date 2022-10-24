Погода в Киеве
В столице с вероятностью пройдет дождь во второй половине дня или вечером, тогда как утром ожидается лишь туман. Ночная температура составит +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.
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Погода в регионах
Ночью в Западной части, днем в Украине, кроме Восточных областей и Крыма – дождь. Ветер южный с переходом в западных областях на северо-западный 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 5 – 10 градусов, днем 11 – 16 градусов, в Южной части 16 – 21 градус.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
В большинстве областей Украины ожидаются дожди, но полоса от Черниговщины через Полтавщину, Днепр до Запорожья останется сухой, однако утренние и вечерние туманы будут наполнять воздух влажной.
Ветер на востоке Украины будет порывистым, сильным, а в основном преимущественно умеренный, южного направления,
– добавила Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах
Ужгород – +11...+17
Львов – +8...+15
Ивано-Франковск – +9...+17
Тернополь – +8...+14
Черновцы – +8...+16
Хмельницкий – +8...+14
Луцк – +8...+12
Ровно – +8...+13
Житомир – +8...+13
Винница – +8...+14
Одесса – +10...+19
Николаев – +9...+18
Херсон – +9...+19
Симферополь – +9...+18
Кропивницкий – +8...+14
Черкассы – +8...+14;
Чернигов – +8...+14
Сумы – +6...+12
Полтава – +8...+13
Днепр – +8...+15
Запорожье – +8...+16
Донецк – +6...+13
Луганск – +6...+12
Харьков – +7...+13
Киев – +9...+14