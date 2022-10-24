Погода в Києві
У столиці з великою ймовірністю пройде дощ у другій половині дня або ввечері, тоді як вранці очікується лише туман. Нічна температура становитиме +9 +11 градусів, вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів.
Увага До +20 градусів: де в Україну наприкінці жовтня завітає літня погода
Погода в регіонах
Вночі у Західній частині, вдень в Україні, крім Східних областей та Криму, – дощ. Вітер південний з переходом у західних областях на північно-західний 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 5 – 10 градусів, вдень 11 – 16 градусів, у Південній частині 16 – 21 градус.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
У більшості областей України очікуються дощі, але смуга від Чернігівщини через Полтавщину, Дніпро до Запоріжжя залишиться сухою, однак ранкові й вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологою.
Вітер на сході України буде рвучким, сильним, а загалом переважно помірний, південного напрямку,
– додала Наталка Діденко.
Прогноз погоди в містах
Ужгород – +11...+17
Львів – +8...+15
Івано-Франківськ – +9...+17
Тернопіль – +8...+14
Чернівці – +8...+16
Хмельницький – +8...+14
Луцьк – +8...+12
Рівне – +8...+13
Житомир – +8...+13
Вінниця – +8...+14
Одеса – +10...+19
Миколаїв – +9...+18
Херсон – +9...+19
Сімферополь – +9...+18
Кропивницький – +8...+14
Черкаси – +8...+14;
Чернігів – +8...+14
Суми – +6...+12
Полтава – +8...+13
Дніпро – +8...+15
Запоріжжя – +8...+16
Донецьк – +6...+13
Луганськ – +6...+12
Харків – +7...+13
Київ – +9...+14