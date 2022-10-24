Погода в Києві

У столиці з великою ймовірністю пройде дощ у другій половині дня або ввечері, тоді як вранці очікується лише туман. Нічна температура становитиме +9 +11 градусів, вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

Увага До +20 градусів: де в Україну наприкінці жовтня завітає літня погода

Погода в регіонах

Вночі у Західній частині, вдень в Україні, крім Східних областей та Криму, – дощ. Вітер південний з переходом у західних областях на північно-західний 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 5 – 10 градусів, вдень 11 – 16 градусів, у Південній частині 16 – 21 градус.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У більшості областей України очікуються дощі, але смуга від Чернігівщини через Полтавщину, Дніпро до Запоріжжя залишиться сухою, однак ранкові й вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологою.

Вітер на сході України буде рвучким, сильним, а загалом переважно помірний, південного напрямку,

– додала Наталка Діденко.

Прогноз погоди в містах

Ужгород – +11...+17

Львів – +8...+15

Івано-Франківськ – +9...+17

Тернопіль – +8...+14

Чернівці – +8...+16

Хмельницький – +8...+14

Луцьк – +8...+12

Рівне – +8...+13

Житомир – +8...+13

Вінниця – +8...+14

Одеса – +10...+19

Миколаїв – +9...+18

Херсон – +9...+19

Сімферополь – +9...+18

Кропивницький – +8...+14

Черкаси – +8...+14;

Чернігів – +8...+14

Суми – +6...+12

Полтава – +8...+13

Дніпро – +8...+15

Запоріжжя – +8...+16

Донецьк – +6...+13

Луганськ – +6...+12

Харків – +7...+13

Київ – +9...+14