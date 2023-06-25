Ненастье принесет и порывистый ветер. Он будет преимущественно северо-западный до 7 – 12 метров в секунду, однако во время ливней и грозы порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
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Где в Украине ожидаются ливни
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди ночью, а вот настоящие ливни днем накроют почти каждый уголок Украины, кроме Запада – там ожидаются кратковременные дожди. Несмотря на обильные осадки, температура воздуха все же будет теплой – столбики термометров местами достигнут отметки до +28 градусов.
На Западе днем ожидаются кратковременные дожди, только в Закарпатье будет сухо. Вместе с тем температура будет комфортной - +23...+26 днем, и +12...4 - ночью.
Прохладнее будет на Севера страны. Кроме дождей, в этой части Украины также стоит ожидать грозы. Кроме того, в северных областях значительно похолодает, особенно в Сумской и Черниговской областях, где днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. Теплее будет в Киеве, где температура воздуха прогреется до +21...+23 градуса.
На Востоке, Юге и Центре будут сильные дожди с грозами, однако – тепло. В общей сложности дневная температура будет составлять +23...+25 градусов, несколько теплее будет в южных областях, где столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Во время дождей с грозами в этой части Украины возможен порывистый ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому следует быть осмотрительными.
Прогноз погоды в областных центрах
- Киев – +21...+23;
- Ужгород – +24...+26;
- Львов – +23...+25;
- Ивано-Франковск – +23...+25;
- Тернополь – +23...+25;
- Черновцы – +23...+25;
- Хмельницкий – +23...+25;
- Луцк – +23...+25;
- Ровно – +23...+25;
- Житомир – +22...24;
- Винница – +23...+25;
- Одесса – +26...+28;
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +25...+27;
- Кропивницкий – +23…+25;
- Черкассы – +23…+25;
- Чернигов – +17...+19;
- Суммы – +17...+19;
- Полтава – +21...+23;
- Днепр – +23...+25;
- Запорожье – +25...+27;
- Донецк – +22...+24;
- Луганск – +20...+22;
- Харьков – +21...+23.
Прогноз погоды на 26 июня / Карта Укргидрометцентра