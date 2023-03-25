26 марта ветер в Украине будет порывистый, юго-западный – 5 – 12 метров в секунду. А в Карпатах с голов вообще может срывать шляпки – местами там ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в воскресенье

На большей части территории страны пройдут дожди, иногда с грозами. Наибольшие осадки ожидаются на Западе и на Севере. В Карпатах выпадет дождь с переходом в снег.

Температура ночью по Украине в среднем составит 4 – 10 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов.

Погода в крупнейших городах Украины

  • Киев – +11...+13
  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +10...+12
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +10...+12
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +13...+15
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +15...+17