Сухую погоду прогнозируют почти по всей Украине. Жарче всего будет на Юге и Востоке. В частности, в Одессе, Харькове, Херсоне – до +33 градусов.
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В западных областях – несколько прохладнее. Во Львове, Черновцах, Ровно прогнозируют +27...+29 градусов. В Центре и Севере – похожая ситуация. Обещают +28…+30. В частности, в Киеве погода тоже будет жаркой.
Где ждать грозы
Синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди с грозами завтра пройдут местами в центральных областях, также осадки коснутся Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, она предупредила, что на Востоке остается сильный юго-восточный ветер, создающий благоприятные условия для шторма в море даже в южной прибрежной части.
Прогноз погоды в городах Украины 27 августа.
Ужгород – +31...+33
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +28...+30
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30
Погода на 27 августа / Карта Укргидрометцентра