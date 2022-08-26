Сухую погоду прогнозируют почти по всей Украине. Жарче всего будет на Юге и Востоке. В частности, в Одессе, Харькове, Херсоне – до +33 градусов.

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В западных областях – несколько прохладнее. Во Львове, Черновцах, Ровно прогнозируют +27...+29 градусов. В Центре и Севере – похожая ситуация. Обещают +28…+30. В частности, в Киеве погода тоже будет жаркой.

Где ждать грозы

Синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди с грозами завтра пройдут местами в центральных областях, также осадки коснутся Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, она предупредила, что на Востоке остается сильный юго-восточный ветер, создающий благоприятные условия для шторма в море даже в южной прибрежной части.

Обратите внимание! По прогнозу Диденко, жара будет держаться недолго. Уже 31 августа – 1 сентября станет гораздо прохладнее.

Прогноз погоды в городах Украины 27 августа.

Ужгород – +31...+33

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +28...+30

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30



Погода на 27 августа / Карта Укргидрометцентра