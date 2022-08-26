Суху погоду прогнозують майже по всій Україні. Найспекотніше буде на Півдні та Сході. Зокрема, в Одесі, Харкові, Херсоні – до +33 градусів.
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У західних областях – дещо прохолодніше. У Львові, Чернівцях, Рівному прогнозують +27...+29 градусів. У Центрі та на Півночі – схожа ситуація. Обіцяють +28….+30. Зокрема, у Києві погода теж буде спекотною.
Де чекати грози
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що дощі з грозами завтра пройдуть місцями у центральних областях, також опади торкнуться Донеччини та Луганщини.
Крім того, вона попередила, що на Сході залишається сильний південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму в морі навіть у прибережній південній частині.
Прогноз погоди у містах України 27 серпня
Ужгород – +31...+33
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +28...+30
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +28...+30
Погода на 27 серпня / Карта Укргідрометцентру