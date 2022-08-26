Суху погоду прогнозують майже по всій Україні. Найспекотніше буде на Півдні та Сході. Зокрема, в Одесі, Харкові, Херсоні – до +33 градусів.

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У західних областях – дещо прохолодніше. У Львові, Чернівцях, Рівному прогнозують +27...+29 градусів. У Центрі та на Півночі – схожа ситуація. Обіцяють +28….+30. Зокрема, у Києві погода теж буде спекотною.

Де чекати грози

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що дощі з грозами завтра пройдуть місцями у центральних областях, також опади торкнуться Донеччини та Луганщини.

Крім того, вона попередила, що на Сході залишається сильний південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму в морі навіть у прибережній південній частині.

Зверніть увагу! За прогнозом Діденко, спека триматиметься недовго. Вже 31 серпня – 1 вересня стане суттєво прохолодніше.

Прогноз погоди у містах України 27 серпня

Ужгород – +31...+33

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +28...+30

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +28...+30



Погода на 27 серпня / Карта Укргідрометцентру