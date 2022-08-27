Температура воздуха по всей Украине будет колебаться в пределах +25…+33 градуса. Жарче всего будет на Юге и на Востоке.
Интересно Сентябрь в Украине будет самым теплым за последние 30 лет, – синоптик
Погода в регионах
На Западе 28 августа день будет сухим и жарким. Теплее всего будет в Закарпатье – там температура воздуха поднимется до +30...+32.
На Севере день будет прохладнее. Во всех областях воздух разогреется до +26...+28. На большинстве территории Севера Украины осадков не ожидается, однако на Сумщине возможны дожди днем.
В Центре сильной жары в последнее воскресенье лета не предусматривается, кроме Днепропетровской области – там температура воздуха разогреется до +28...+30 градусов. Кроме того, ночью и днем в Полтавской и Днепропетровской областях ожидают дожди.
На Востоке и на Юге 28 августа будет очень жарким – почти во всех областях температура воздуха будет выше +30 градусов. Дожди покроют Харьковскую область и Запорожье.
В Киеве 28 августа пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+28 градусов.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей северо-восточных, восточных и центральных областей о не только дождях, но и возможных грозах.
В воскресенье в Украине пройдут дожди с грозами. Правда, не везде, а на северо-востоке, востоке и в центральных областях, ближе к востоку. При грозах возможны сильные порывы ветра,
– предупредила Диденко.
В Киеве, по словам синоптика, температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов. В большинстве областей день будет сухим и жарким.
Погода в городах
Ужгород – +30...+32
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +28...+30
Ровно – +27...+29
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +30...+32
Луганск – +31...+33
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на 28 августа.