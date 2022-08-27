Температура воздуха по всей Украине будет колебаться в пределах +25…+33 градуса. Жарче всего будет на Юге и на Востоке.

Интересно Сентябрь в Украине будет самым теплым за последние 30 лет, – синоптик

Погода в регионах

На Западе 28 августа день будет сухим и жарким. Теплее всего будет в Закарпатье – там температура воздуха поднимется до +30...+32.

На Севере день будет прохладнее. Во всех областях воздух разогреется до +26...+28. На большинстве территории Севера Украины осадков не ожидается, однако на Сумщине возможны дожди днем.

В Центре сильной жары в последнее воскресенье лета не предусматривается, кроме Днепропетровской области – там температура воздуха разогреется до +28...+30 градусов. Кроме того, ночью и днем в Полтавской и Днепропетровской областях ожидают дожди.

На Востоке и на Юге 28 августа будет очень жарким – почти во всех областях температура воздуха будет выше +30 градусов. Дожди покроют Харьковскую область и Запорожье.

В Киеве 28 августа пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+28 градусов.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей северо-восточных, восточных и центральных областей о не только дождях, но и возможных грозах.

В воскресенье в Украине пройдут дожди с грозами. Правда, не везде, а на северо-востоке, востоке и в центральных областях, ближе к востоку. При грозах возможны сильные порывы ветра,
– предупредила Диденко.

В Киеве, по словам синоптика, температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов. В большинстве областей день будет сухим и жарким.

Погода в городах

Ужгород – +30...+32

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +28...+30

Ровно – +27...+29

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +30...+32

Луганск – +31...+33

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28

Прогноз погоды на 28 августа.
Прогноз погоды на 28 августа.