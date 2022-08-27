Температура воздуха по всей Украине будет колебаться в пределах +25…+33 градуса. Жарче всего будет на Юге и на Востоке.

Интересно Сентябрь в Украине будет самым теплым за последние 30 лет, – синоптик

Погода в регионах

На Западе 28 августа день будет сухим и жарким. Теплее всего будет в Закарпатье – там температура воздуха поднимется до +30...+32.

На Севере день будет прохладнее. Во всех областях воздух разогреется до +26...+28. На большинстве территории Севера Украины осадков не ожидается, однако на Сумщине возможны дожди днем.

В Центре сильной жары в последнее воскресенье лета не предусматривается, кроме Днепропетровской области – там температура воздуха разогреется до +28...+30 градусов. Кроме того, ночью и днем в Полтавской и Днепропетровской областях ожидают дожди.

На Востоке и на Юге 28 августа будет очень жарким – почти во всех областях температура воздуха будет выше +30 градусов. Дожди покроют Харьковскую область и Запорожье.

В Киеве 28 августа пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+28 градусов.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей северо-восточных, восточных и центральных областей о не только дождях, но и возможных грозах.