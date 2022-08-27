Температура повітря по всій Україні коливатиметься в межах +25...+33 градуси. Найспекотніше буде на Півдні та на Сході.

Цікаво Вересень в Україні буде найтеплішим за останні 30 років, – синоптикиня

Погода в регіонах

На Заході 28 серпня день буде сухим та спекотним. Найтепліше буде на Закарпатті – там температура повітря підніметься до +30...+32.

На Півночі день буде дещо прохолоднішим. У всіх областях повітря розігріється до +26...+28. На більшості території Півночі України опадів не очікують, однак на Сумщині можливі дощі вдень.

У Центрі сильної спеки в останню неділю літа не передбачають, крім Дніпропетровщини – там температура повітря розігріється до +28...+30 градусів. Крім того, вночі та вдень на Полтавщині та Дніпропетровщині очікують дощі.

На Сході та на Півдні 28 серпня буде дуже спекотним – майже у всіх областях температура повітря буде вище +30 градусів. Дощі накриють Харківщину та Запоріжжя.

У Києві 28 серпня мине без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +26...+28 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко попередила мешканців північно-східних, східних та центральних областей про не лише дощі, але й можливі грози.