Температура повітря по всій Україні коливатиметься в межах +25...+33 градуси. Найспекотніше буде на Півдні та на Сході.
Цікаво Вересень в Україні буде найтеплішим за останні 30 років, – синоптикиня
Погода в регіонах
На Заході 28 серпня день буде сухим та спекотним. Найтепліше буде на Закарпатті – там температура повітря підніметься до +30...+32.
На Півночі день буде дещо прохолоднішим. У всіх областях повітря розігріється до +26...+28. На більшості території Півночі України опадів не очікують, однак на Сумщині можливі дощі вдень.
У Центрі сильної спеки в останню неділю літа не передбачають, крім Дніпропетровщини – там температура повітря розігріється до +28...+30 градусів. Крім того, вночі та вдень на Полтавщині та Дніпропетровщині очікують дощі.
На Сході та на Півдні 28 серпня буде дуже спекотним – майже у всіх областях температура повітря буде вище +30 градусів. Дощі накриють Харківщину та Запоріжжя.
У Києві 28 серпня мине без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +26...+28 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко попередила мешканців північно-східних, східних та центральних областей про не лише дощі, але й можливі грози.
У неділю в Україні будуть дощі з грозами. Щоправда, не скрізь, а на північному сході, сході та в центральних областях, тих, що ближче до сходу. При грозах ймовірні сильні пориви вітру,
– попередила Діденко.
У Києві, за словами синоптикині, температура повітря підніметься до +28...+30 градусів. У більшості областей день буде сухим та спекотним.
Погода в містах
Ужгород – +30...+32
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +28...+30
Рівне – +27...+29
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +31...+33
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28
Прогноз погоди на 28 серпня / Карта Укргідрометцентру