Температура повітря по всій Україні коливатиметься в межах +25...+33 градуси. Найспекотніше буде на Півдні та на Сході.

Цікаво Вересень в Україні буде найтеплішим за останні 30 років, – синоптикиня

Погода в регіонах

На Заході 28 серпня день буде сухим та спекотним. Найтепліше буде на Закарпатті – там температура повітря підніметься до +30...+32.

На Півночі день буде дещо прохолоднішим. У всіх областях повітря розігріється до +26...+28. На більшості території Півночі України опадів не очікують, однак на Сумщині можливі дощі вдень.

У Центрі сильної спеки в останню неділю літа не передбачають, крім Дніпропетровщини – там температура повітря розігріється до +28...+30 градусів. Крім того, вночі та вдень на Полтавщині та Дніпропетровщині очікують дощі.

На Сході та на Півдні 28 серпня буде дуже спекотним – майже у всіх областях температура повітря буде вище +30 градусів. Дощі накриють Харківщину та Запоріжжя.

У Києві 28 серпня мине без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +26...+28 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко попередила мешканців північно-східних, східних та центральних областей про не лише дощі, але й можливі грози.

У неділю в Україні будуть дощі з грозами. Щоправда, не скрізь, а на північному сході, сході та в центральних областях, тих, що ближче до сходу. При грозах ймовірні сильні пориви вітру,
– попередила Діденко.

У Києві, за словами синоптикині, температура повітря підніметься до +28...+30 градусів. У більшості областей день буде сухим та спекотним.

Погода в містах

Ужгород – +30...+32

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +28...+30

Рівне – +27...+29

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +31...+33

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28

Прогноз погоди на 28 серпня
Прогноз погоди на 28 серпня / Карта Укргідрометцентру