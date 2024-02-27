По прогнозу синоптиков, ветер в стране будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине 28 февраля

Синоптики заверили, что осадков в среду не будет. Максимум – небольшая облачность.

Температура в восточных областях ночью опустится до 1 – 6° градусов мороза, а днем там будет 2 – 7 градусов тепла.

В западных и Одесской областях будет теплее – ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, а днем зато ожидается 12 – 17 градусов тепла.

На остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.

В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:

Киев – +7...+9

Ужгород – +14...+16

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +5...+7

Николаев – +8...+10

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +6...+8

Сумы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +5...+7

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Какой будет погода в Киеве

В Киеве будет небольшая облачность, осадков в столице не предвидится. В Киеве ночью будет около 0 градусов, а днем 7 – 9 градусов тепла.

Зато температура по области ночью от 1 градусов тепла до 4 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.