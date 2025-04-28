Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 29 апреля по всей стране будет переменная облачность. Без осадков, только на Черниговщине и Сумщине днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью опустится до +1...+6 тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5, в восточных областях заморозки и в воздухе 0...-3. Воздух днем прогреется до +16...+21, на востоке и юго-востоке страны будет несколько прохладнее – +12...+17.
29 апреля – 01 мая в Украине (кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Где объявлена пожарная опасность / фото Укргидрометцентр
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +18...+20;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +19...+21;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +19...+21;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +19...+21;
- Луцк +18...+20;
- Ровно +18...+20;
- Житомир +18...+20;
- Винница +19...+21;
- Одесса +17...+19;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +18...+20;
- Черкассы +18...+20;
- Чернигов +17...+19;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +17...+19;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды на 29 апреля / Карта Укргидрометцентра