Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 29 апреля по всей стране будет переменная облачность. Без осадков, только на Черниговщине и Сумщине днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +1...+6 тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5, в восточных областях заморозки и в воздухе 0...-3. Воздух днем прогреется до +16...+21, на востоке и юго-востоке страны будет несколько прохладнее – +12...+17.

29 апреля – 01 мая в Украине (кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Где объявлена пожарная опасность / фото Укргидрометцентр

Какой будет температура в областных центрах

Киев +18...+20;

Ужгород +20...+22;

Львов +19...+21;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +19...+21;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +19...+21;

Луцк +18...+20;

Ровно +18...+20;

Житомир +18...+20;

Винница +19...+21;

Одесса +17...+19;

Николаев +17...+19;

Херсон +16...+18;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +18...+20;

Черкассы +18...+20;

Чернигов +17...+19;

Сумы +16...+18;

Полтава +17...+19;

Днепр +15...+17;

Запорожье +15...+17;

Донецк +15...+17;

Луганск +15...+17;

Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 29 апреля / Карта Укргидрометцентра