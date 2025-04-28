Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 29 квітня по всій країні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +1...+6 тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5, у східних областях заморозки і в повітрі 0...-3. Повітря вдень прогріється до +16...+21, на сході та південному сході країни буде дещо прохолодніше – +12...+17.

29 квітня – 01 травня в Україні (крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Де оголошена пожежна небезпека / фото Укргідрометцентр

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +18...+20;

Ужгород +20...+22;

Львів +19...+21;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +19...+21;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +19...+21;

Луцьк +18...+20;

Рівне +18...+20;

Житомир +18...+20;

Вінниця +19...+21;

Одеса +17...+19;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +18...+20;

Черкаси +18...+20;

Чернігів +17...+19;

Суми +16...+18;

Полтава +17...+19;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +15...+17;

Харків +15...+17.

Прогноз погоди на 29 квітня / Карта Укргідрометцентру