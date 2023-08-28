Ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 29 августа

Ночью в Сумской области, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами могу выпасть кратковременный дождь, иногда даже с грозой. На остальной территории осадков не предполагается.

Температура ночью по Украине в среднем будет +16...+21 градус, на юге страны до 25 градусов, а в восточных и северо-восточных областях - +13...+18 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киевской области во вторник будет облачно, однако осадков не предполагается. Температура по области ночью составит от 16 до 21 градуса тепла, а днем может достичь до 35 градусов тепла.

В Киеве же ночью будет около 20 градусов тепла, днем от 32 до 34 градусов тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +32...+34
  • Ужгород +32...+34
  • Львов +33...+35
  • Ивано-Франковск +31...+33
  • Тернополь +32...+34
  • Черновцы +32...+34
  • Хмельницкий +32...+34
  • Луцк +32...+34
  • Ровно +32...+34
  • Житомир +32...+34
  • Винница +34...+36
  • Одесса +30...+32
  • Николаев +33...+35
  • Херсон +32...+34
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +32...+34
  • Черкассы +32...+34
  • Чернигов +31...+33
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +32...+34
  • Днепр +32...+34
  • Запорожье +30...+32
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +24…+26
  • Харьков +26…+28


Прогноз погоды в Украине 29 августа / Укргидрометцентр