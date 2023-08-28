Ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 29 августа

Ночью в Сумской области, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами могу выпасть кратковременный дождь, иногда даже с грозой. На остальной территории осадков не предполагается.

Температура ночью по Украине в среднем будет +16...+21 градус, на юге страны до 25 градусов, а в восточных и северо-восточных областях - +13...+18 градусов.

Обратите внимание! 28 – 29 августа почти по всей Украине кроме Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киевской области во вторник будет облачно, однако осадков не предполагается. Температура по области ночью составит от 16 до 21 градуса тепла, а днем может достичь до 35 градусов тепла.

В Киеве же ночью будет около 20 градусов тепла, днем от 32 до 34 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев +32...+34

Ужгород +32...+34

Львов +33...+35

Ивано-Франковск +31...+33

Тернополь +32...+34

Черновцы +32...+34

Хмельницкий +32...+34

Луцк +32...+34

Ровно +32...+34

Житомир +32...+34

Винница +34...+36

Одесса +30...+32

Николаев +33...+35

Херсон +32...+34

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +32...+34

Черкассы +32...+34

Чернигов +31...+33

Сумы +26...+28

Полтава +32...+34

Днепр +32...+34

Запорожье +30...+32

Донецк +26...+28

Луганск +24…+26

Харьков +26…+28



Прогноз погоды в Украине 29 августа / Укргидрометцентр