Ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 29 августа
Ночью в Сумской области, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами могу выпасть кратковременный дождь, иногда даже с грозой. На остальной территории осадков не предполагается.
Температура ночью по Украине в среднем будет +16...+21 градус, на юге страны до 25 градусов, а в восточных и северо-восточных областях - +13...+18 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и области
В Киевской области во вторник будет облачно, однако осадков не предполагается. Температура по области ночью составит от 16 до 21 градуса тепла, а днем может достичь до 35 градусов тепла.
В Киеве же ночью будет около 20 градусов тепла, днем от 32 до 34 градусов тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +32...+34
- Ужгород +32...+34
- Львов +33...+35
- Ивано-Франковск +31...+33
- Тернополь +32...+34
- Черновцы +32...+34
- Хмельницкий +32...+34
- Луцк +32...+34
- Ровно +32...+34
- Житомир +32...+34
- Винница +34...+36
- Одесса +30...+32
- Николаев +33...+35
- Херсон +32...+34
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +32...+34
- Черкассы +32...+34
- Чернигов +31...+33
- Сумы +26...+28
- Полтава +32...+34
- Днепр +32...+34
- Запорожье +30...+32
- Донецк +26...+28
- Луганск +24…+26
- Харьков +26…+28
Прогноз погоды в Украине 29 августа / Укргидрометцентр