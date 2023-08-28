Вітер в Україні буде переважно південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 29 серпня

Вночі на Сумщині, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями можу випасти короткочасний дощ, іноді навіть з грозою. Натомість на решті території опадів не передбачається.

Температура вночі по Україні в середньому становитиме +16...+21 градус, на півдні країни до 25 градусів, а у східних та північно-східних областях – +13...+18 градусів.

Зверніть увагу! 28 – 29 серпня майже по всій Україні, крім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди у Києві та області

У Київській області у вівторок буде доволі хмарно, однак опадів не передбачається. Температура по області вночі становитиме від 16 до 21 градуса тепла, а вдень може сягнути аж до 35 градусів тепла.

Натомість у Києві вночі буде близько 20 градусів тепла, вдень від 32 до 34 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +32...+34

Ужгород +32...+34

Львів +33...+35

Івано-Франківськ +31...+33

Тернопіль +32...+34

Чернівці +32...+34

Хмельницький +32...+34

Луцьк +32...+34

Рівне +32...+34

Житомир +32...+34

Вінниця +34...+36

Одеса +30...+32

Миколаїв +33...+35

Херсон +32...+34

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +32...+34

Черкаси +32...+34

Чернігів +31...+33

Суми +26...+28

Полтава +32...+34

Дніпро +32...+34

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +26...+28

Луганськ +24…+26

Харків +26…+28



Прогноз погоди в Україні 29 серпня / Укргідрометцентр