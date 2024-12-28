Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Какой будет погода в Украине 29 декабря

Синоптики прогнозируют 29 декабря облачную погоду, хотя существенных осадков не прогнозируют. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман, слабый гололед. На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер переменных направлений, он будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.

Ожидается, что температура ночью и днем будет достигать от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью будет несколько прохладнее: 2 – 7 градусов мороза. Днем на крайнем юге 1 – 6 градусов тепла.

Обратите внимание! Ночью и утром 29 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Где будет ухудшение метеорологических условий / фото Укргидрометцентра

Какая будет температура по городам

Киев 0...+2,

Ужгород +1...+3,

Львов +1...+3,

Ивано-Франковск +1...+3,

Тернополь +1...+3,

Черновцы +1...+3,

Хмельницкий +1...+3,

Луцк +1...+3,

Ровно +1...+3,

Житомир 0...+2,

Винница +1...+3,

Одесса +2...+4,

Николаев +2...+4,

Херсон +2...+4,

Симферополь +3...+5,

Кропивницкий +1...+3,

Черкассы +1...+3,

Чернигов -1...+1,

Сумы 0...+2,

Полтава +1...+3,

Днепр +1...+3,

Запорожье +1....+3,

Донецк 0...+2,

Луганск 0...+2,

Харьков 0...+2.

Прогноз погоды на 29 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентр