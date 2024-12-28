Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Какой будет погода в Украине 29 декабря

Синоптики прогнозируют 29 декабря облачную погоду, хотя существенных осадков не прогнозируют. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман, слабый гололед. На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер переменных направлений, он будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.

Ожидается, что температура ночью и днем будет достигать от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью будет несколько прохладнее: 2 – 7 градусов мороза. Днем на крайнем юге 1 – 6 градусов тепла.

Обратите внимание! Ночью и утром 29 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Где будет ухудшение метеорологических условий / фото Укргидрометцентра

Какая будет температура по городам

  • Киев 0...+2,
  • Ужгород +1...+3,
  • Львов +1...+3,
  • Ивано-Франковск +1...+3,
  • Тернополь +1...+3,
  • Черновцы +1...+3,
  • Хмельницкий +1...+3,
  • Луцк +1...+3,
  • Ровно +1...+3,
  • Житомир 0...+2,
  • Винница +1...+3,
  • Одесса +2...+4,
  • Николаев +2...+4,
  • Херсон +2...+4,
  • Симферополь +3...+5,
  • Кропивницкий +1...+3,
  • Черкассы +1...+3,
  • Чернигов -1...+1,
  • Сумы 0...+2,
  • Полтава +1...+3,
  • Днепр +1...+3,
  • Запорожье +1....+3,
  • Донецк 0...+2,
  • Луганск 0...+2,
  • Харьков 0...+2.

погода 29 декабря

Прогноз погоды на 29 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентр