Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Какой будет погода в Украине 29 декабря
Синоптики прогнозируют 29 декабря облачную погоду, хотя существенных осадков не прогнозируют. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман, слабый гололед. На дорогах западных областей местами гололедица.
Ветер переменных направлений, он будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.
Ожидается, что температура ночью и днем будет достигать от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью будет несколько прохладнее: 2 – 7 градусов мороза. Днем на крайнем юге 1 – 6 градусов тепла.
Обратите внимание! Ночью и утром 29 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Где будет ухудшение метеорологических условий / фото Укргидрометцентра
Какая будет температура по городам
- Киев 0...+2,
- Ужгород +1...+3,
- Львов +1...+3,
- Ивано-Франковск +1...+3,
- Тернополь +1...+3,
- Черновцы +1...+3,
- Хмельницкий +1...+3,
- Луцк +1...+3,
- Ровно +1...+3,
- Житомир 0...+2,
- Винница +1...+3,
- Одесса +2...+4,
- Николаев +2...+4,
- Херсон +2...+4,
- Симферополь +3...+5,
- Кропивницкий +1...+3,
- Черкассы +1...+3,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы 0...+2,
- Полтава +1...+3,
- Днепр +1...+3,
- Запорожье +1....+3,
- Донецк 0...+2,
- Луганск 0...+2,
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды на 29 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентр