В то же время местами прогнозируют шквалы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, в западных областях и на Левобережье прогнозируют небольшие кратковременные дожди, одновременно в Сумской и Полтавской областях ночью ожидаются умеренные осадки. На территории других областей дождей не прогнозируют.
Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Ночью ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а также днем в Украине, кроме востока, возможны сильные порывы от 15 до 20 метров в секунду.
Согласно обнародованной информации, температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла. В то же время на Закарпатье, по словам синоптиков, в течение воскресенья будет до 29 градусов тепла.
Какой будет температура в крупных городах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +22...+24.
Прогноз погоды в Украине на 29 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра
К слову, ранее синоптики предупреждали о ветре для Киевской области из-за которого возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также ограничения для транспорта.