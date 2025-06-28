Водночас подекуди прогнозують шквали вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, у західних областях та на Лівобережжі прогнозують невеликі короткочасні дощі, водночас у Сумській та Полтавській областях вночі очікуються помірні опади. На території інших областей дощів не прогнозують.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Уночі ночі у більшості північних, центральних та південних областей, а також вдень в Україні, крім сходу, можливі сильні пориви від 15 до 20 метрів за секунду.

Згідно з оприлюдненою інформацією, температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, вдень очікується від 21 до 26 градусів тепла. Водночас на Закарпатті, за словами синоптиків, впродовж неділі буде до 29 градусів тепла.

Якою буде температура у великих містах

Київ +23...+25;

Ужгород +26...+28;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +24...+26;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +21...+23;

Полтава +21...+23;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +22...+24;

Харків +22...+24.



Прогноз погоди в Україні на 29 червня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

До слова, раніше синоптики попереджали про вітер для Київської області через який можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також обмеження для транспорту.