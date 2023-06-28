Июньские дожди с грозами продолжают накрывать Украину. Практически в каждом уголке страны будет облачно с прояснениями, только на Юге синоптики обещают более солнечную погоду.

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Дожди не прекращаются

Хотя будет дождь снова почти на всей территории страны, однако осадки будут не столь обильными. По прогнозам, Украину накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Правда, в южных областях осадков ожидается меньше, а в Одесской области - и без дождя.

Вместе с тем температура воздуха будет почти идеальной – столбики термометров не поднимутся выше +25 градусов. В общем, на Западе да в Центре ожидается от +20 до +23 градусов тепла. Немного прохладнее будет на Севера, где днем температура воздуха опустится до +18…+21 градусов. На Востоке ситуация будет похожа – там столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов. Жарче будет 29 июня на Юг, где температура воздуха будет от +21 до +25 градусов.

Успокоится кое-что и ветер – порывов 29 июня не прогнозируют. По всей территории страны он будет западным от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +19...+21;

Ужгород – +22...+24;

Львов – +20...+22;

Ивано-Франковск – +20...+22;

Тернополь – +19...+21;

Черновцы – +20...+22;

Хмельницкий – +19...+21;

Луцк – +20...+22;

Ровно – +20…+22;

Житомир – +20...+22;

Винница – +20...+22;

Одесса – +23...+25;

Николаев – +21...+23;

Херсон – +21...+23;

Симферополь – +21...+23;

Кропивницкий – +21...+23;

Черкассы – +19…+21;

Чернигов – +19...+21;

Суммы – +18…+20;

Полтава – +21...+23;

Днепр – +21...+23;

Запорожье – +20...+22;

Донецк – +19...+21;

Луганск – +19...+21;

Харьков – +20…+22.



Прогноз погоды на 29 июня. / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В течение суток 29 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Херсонской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.