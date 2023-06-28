Червневі дощі з грозами продовжують накривати Україну. Майже у кожному куточку країни буде хмарно з проясненнями, лише на Півдні синоптики обіцяють більш сонячну погоду.

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Дощі не припиняються

Хоча дощитиме знову майже на всій території країни, проте опади будуть не такими рясними. За прогнозами, Україну накриють короткочасні дощі, місцями – з грозами. Щоправда, у південних областях опадів очікується менше, а на Одещині – й зовсім без дощу.

Разом з тим, температура повітря буде майже ідеальною – стовпчики термометрів не підіймуться вище +25 градусів. Загалом, на Заході та у Центрі очікується від +20 до +23 градусів тепла. Дещо прохолодніше буде на Півночі, де вдень температура повітря опуститься до +18...+21 градусів. На Сході ситуація буде схожа – там стовпчики термометрів покажуть від +19 до +22 градусів. Спекотніше буде 29 червня на Півдні, де температура повітря сягатиме від +21 до +25 градусів.

Заспокоїться дещо і вітер – поривів 29 червня не прогнозують. На всій території країни він буде західним від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +19...+21;
  • Ужгород – +22...+24;
  • Львів – +20...+22;
  • Івано-Франківськ – +20...+22;
  • Тернопіль – +19...+21;
  • Чернівці – +20...+22;
  • Хмельницький – +19...+21;
  • Луцьк – +20...+22;
  • Рівне – +20...+22;
  • Житомир – +20...+22;
  • Вінниця – +20...+22;
  • Одеса – +23...+25;
  • Миколаїв – +21...+23;
  • Херсон – +21...+23;
  • Сімферополь – +21...+23;
  • Кропивницький – +21...+23;
  • Черкаси – +19...+21;
  • Чернігів – +19...+21;
  • Суми – +18...+20;
  • Полтава – +21...+23;
  • Дніпро – +21...+23;
  • Запоріжжя – +20...+22;
  • Донецьк – +19...+21;
  • Луганськ – +19...+21;
  • Харків – +20...+22.


Прогноз погоди на 29 червня / Карта Укргідрометцентру