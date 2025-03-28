Некоторые регионы не минует и сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 28 марта
В субботу синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность.
Почти по всей территории Украины будет сухая погода.
Лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем ожидается дождь.
Ветер преимущественно восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах и южных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов тепла, на юге страны 4 – 9.
Днем будет 13 – 18 градусов тепла, а в Карпатах 4 – 9.
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +14...+16
- Ужгород +13...+15
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +15...+17
- Винница +14...+16
- Одесса +13...+15
- Николаев +14...+16
- Херсон +15...+17
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +14...+16
- Сумы +13...+15
- Полтава +15...+17
- Днепр +15...+17
- Запорожье +14...+16
- Донецк +15...+17
- Луганск +14...+16
- Харьков +15...+17