Некоторые регионы не минует и сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 28 марта

В субботу синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность.

Почти по всей территории Украины будет сухая погода.

Лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем ожидается дождь.

Ветер преимущественно восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах и южных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов тепла, на юге страны 4 – 9.

Днем будет 13 – 18 градусов тепла, а в Карпатах 4 – 9.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / Укргидрометцентр

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