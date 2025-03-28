Деякі регіони не мине й сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 28 березня
У суботу синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність.
Майже по всій території України буде суха погода.
Лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень очікується дощ.
Вітер переважно східний, 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатах та південних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів тепла, на півдні країни 4 – 9.
Вдень буде 13 – 18 градусів тепла, а в Карпатах 4 – 9.
Прогноз погоди в Україні на 29 березня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +14...+16
- Ужгород +13...+15
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +15...+17
- Вінниця +14...+16
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +14...+16
- Херсон +15...+17
- Сімферополь +15...+17
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +14...+16
- Суми +13...+15
- Полтава +15...+17
- Дніпро +15...+17
- Запоріжжя +14...+16
- Донецьк +15...+17
- Луганськ +14...+16
- Харків +15...+17