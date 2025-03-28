Деякі регіони не мине й сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 28 березня

У суботу синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність.

Майже по всій території України буде суха погода.

Лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень очікується дощ.

Вітер переважно східний, 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатах та південних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів тепла, на півдні країни 4 – 9.

Вдень буде 13 – 18 градусів тепла, а в Карпатах 4 – 9.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня / Укргідрометцентр

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