Якої погоди чекати у квітні, – чи буде другий місяць весни аномально теплим, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дізнайтеся також Коли дощі накриють більшість областей України
Погода на квітень в Україні
Середня місячна температура повітря у квітні в Україні очікується в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9. Синоптики зауважили, що це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
Щодо місячної кількості опадів, – прогнозують 30 – 52 міліметри, у Карпатах 60 – 89 міліметрів. Це в межах норми.
До речі, абсолютний мінімум температури, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, а також у Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22 градуси. На Львівщині й крайньому Півдні подекуди -3 – -5 градусів.
Абсолютний максимум +25 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22 градуси.
Аномальне потепління на початку весни
- Перша половина березня в України була аномально теплою. Температура била рекорди, подекуди навіть перевищила +20 градусів.
- Синоптикиня Укргідрометцентру розповідала в інтерв'ю 24 Каналу, що таке тепло було пов'язане з виносом теплої повітряної маси з південних широт.
- Наталія Птуха зауважила, що кілька днів поспіль у нас були інтенсивні повітряні потоки, тобто вітер саме з півдня, південного заходу. Тож дійсно, температурні показники були дуже високі як для березня.
- "Такі значення притаманні квітню, навіть його кінцю, а то подекуди й травню. Наприклад, 13 березня у Криму було навіть до +25 градусів. Середня добова температура також досить висока, і вона перевищила норму на 7 – 11 градусів. А в Криму було навіть на 14 градусів вище за кліматичну норму для цієї дати. Дійсно, у нас були такі високі, досить нетипові значення", – наголошувала синоптикиня.
- Також зауважила, що в Україні переважно не було активних атмосферних фронтів. Додала, звичайно можна казати й про вплив глобальних змін клімату.
- "Але наскільки він прямий, це ще, звичайно, зарано говорити. Потрібна вже аналітика від науковців та кліматологів з цього приводу. Але це такий черговий дзвіночок, що все ж таки клімат змінюється, і різні такі прояви можуть бути", – зауважила Наталія Птуха.