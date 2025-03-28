Якої погоди чекати у квітні, – чи буде другий місяць весни аномально теплим, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на квітень в Україні

Середня місячна температура повітря у квітні в Україні очікується в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9. Синоптики зауважили, що це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Щодо місячної кількості опадів, – прогнозують 30 – 52 міліметри, у Карпатах 60 – 89 міліметрів. Це в межах норми.

До речі, абсолютний мінімум температури, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, а також у Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22 градуси. На Львівщині й крайньому Півдні подекуди -3 – -5 градусів.

Абсолютний максимум +25 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22 градуси.

Аномальне потепління на початку весни