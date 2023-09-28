Ветер преимущественно будет восточный, 5 – 10 метров в секунду. День предполагает быть теплым и солнечным.

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Прогноз погоды в Украине на 29 сентября

В пятницу в Украине осадков не ожидается, однако иногда солнце могут закрывать небольшие облака.

Температура ночью по Украине в среднем будет +7...+12 градусов, а днем +22...+27 градусов. В южной части будет еще теплее – ночью +13…+18 градусов и днем +24…+29 градусов.


В каких областях высок уровень пожарной опасности / Укргидрометцентр

Какая погода будет в столице

В Киеве тоже возможна небольшая облачность, но без осадков. Температура по области ночью составит +9...+14 градусов тепла, днем +23...+28 градусов.

В Киеве же ночью прогнозируют +10...+12 градусов ночью и +24...+26 днем.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Винница +25...+27
  • Одесса +26...+28
  • Николаев +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +24...+26


Погода в Украине 29 сентября / Укргидрометцентр