Вітер переважно буде східний, 5 – 10 метрів на секунду. День передбачає бути теплим та сонячним.

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Прогноз погоди в Україні на 29 вересня

У п'ятницю в Україні опадів не передбачається, однак іноді сонце можуть закривати невеликі хмари.

Температура вночі по Україні в середньому становитиме +7...+12 градусів, а вдень +22...+27 градусів. У південній частині буде ще тепліше – вночі +13...+18 градусів та вдень +24...+29 градусів.

Важливо! Синоптики попередили, що з 28 вересня по 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



У яких областях високий рівень пожежної небезпеки / Укргідрометцентр

Яка погода буде у столиці

У Києві теж можлива невелика хмарність, однак без опадів. Температура по області вночі становитиме +9...+14 градусів тепла, вдень аж +23...+28 градусів.

Натомість у самому Києві вночі прогнозують +10...+12 градусів вночі та +24...+26 вдень.

Зверніть увагу. До 30 вересня у Київській області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +25...+27

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +24...+26

Чернівці +24...+26

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +25...+27

Одеса +26...+28

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +26...+28

Черкаси +25...+27

Чернігів +24...+26

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +24...+26

Луганськ +23...+25

Харків +24...+26



Погода в Україні 29 вересня / Укргідрометцентр