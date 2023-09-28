Вітер переважно буде східний, 5 – 10 метрів на секунду. День передбачає бути теплим та сонячним.
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Прогноз погоди в Україні на 29 вересня
У п'ятницю в Україні опадів не передбачається, однак іноді сонце можуть закривати невеликі хмари.
Температура вночі по Україні в середньому становитиме +7...+12 градусів, а вдень +22...+27 градусів. У південній частині буде ще тепліше – вночі +13...+18 градусів та вдень +24...+29 градусів.
У яких областях високий рівень пожежної небезпеки / Укргідрометцентр
Яка погода буде у столиці
У Києві теж можлива невелика хмарність, однак без опадів. Температура по області вночі становитиме +9...+14 градусів тепла, вдень аж +23...+28 градусів.
Натомість у самому Києві вночі прогнозують +10...+12 градусів вночі та +24...+26 вдень.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +24...+26
- Рівне +24...+26
- Житомир +24...+26
- Вінниця +25...+27
- Одеса +26...+28
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +24...+26
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +23...+25
- Харків +24...+26
Погода в Україні 29 вересня / Укргідрометцентр