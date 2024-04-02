В общем синоптики прогнозируют, что в среду будет облачно с прояснениями. В ряде регионов будут небольшие осадки.

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Прогноз погоды в Украине на 3 апреля

Небольшой кратковременный дождь стоит ожидать в западных, северных и Винницкой областях, днем местами и на крайнем востоке страны и в Приазовье. Также днем в этих регионах может пройти гроза. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью местами и в восточных областях порывы 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25 метров в секунду.

Температура ночью будет 5 – 10 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов. В южной части до 20 градусов.

Зато на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью составит 0 – 5 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.

В целом по Украине столбики термометров будут показывать такую температуру:

  • Киев – +14...+16
  • Ужгород – +15...+17
  • Львов – +13...+15...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +15...+17
  • Одесса – +15...+17
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +16...+18
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +14...+16
  • Чернигов – +14...+16
  • Сумы – +13...+15
  • Полтава – +15...+17
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +17...+24
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +15...+17

Какой будет погода в Киеве

В Киеве и в области тоже объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 3 апреля порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, И уровень опасности.

Возможен небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза.

В столице ночью будет 8 – 10 градусов тепла, днем около 15 градусов. Зато температура по области традиционно несколько ниже – ночью 5 – 10 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов.