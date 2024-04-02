Загалом синоптики прогнозують, що в середу буде хмарно з проясненням. У низці регіонів будуть невеликі опади.

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Прогноз погоди в Україні на 3 квітня

Невеликий короткочасний дощ варто очікувати у західних, північних і Вінницькій областях, вдень місцями й на крайньому сході країни та в Приазов'ї. Також вдень в цих регіонах може пройти гроза. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. В західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями й в східних областях пориви 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 метрів на секунду.

Температура вночі буде 5 – 10 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів. У південній частині до 20 градусів.

Натомість на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів.

Загалом по Україні стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:

Київ – +14...+16

Ужгород – +15...+17

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12..+14

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +15...+17

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +13...+15

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17...+24

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Якою буде погода у Києві

У Києві та в області теж оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. 3 квітня пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду, І рівень небезпечності.

Можливий невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза.

У столиці вночі буде 8 – 10 градусів тепла, вдень близько 15 градусів. Натомість температура по області традиційно дещо нижча – вночі 5 – 10 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів.