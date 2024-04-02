Виняток становить тільки Схід України. Потужного вітру не буде на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

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Чому в Україні оголосили про штормове попередження

2 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім Сходу, пориви 15 – 20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів за секунду,

– розповіли синоптики.

Вони попередили, що на території майже всієї України оголосили про І рівень небезпечності, тобто жовтий.



В Україні оголосили про штормове попередження / Карта Укргідрометцентру

На Київщині протягом дня 2 квітня також буде вітер 15 – 20 метрів за секунду.

"Температура вночі 9 – 14 градусів тепла, вдень – 20 – 25 градусів. У Києві вночі 12 – 14 градусів тепла, вдень 22 – 24 градуси". – попередили синоптики.

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