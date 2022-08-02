Так, синоптики прогнозируют, что 3 августа грозы пройдут в большинстве областей. Но, несмотря на непогоду, температура воздуха будет теплой.

Читайте Синоптик дал неутешительный прогноз на начало августа: Украину ждет непогода

Но днем в восточной части страны в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15-20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве

В Киеве 3 августа без зонтика выходить не стоит – дожди пройдут как днем, так и ночью. Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 16 до 18 градусов, а днем от 23 до 25 градусов.

Погода в регионах

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+27



Прогноз погоды на 2 августа. Скриншот с Укргидрометцентр.

Обратите внимание: В Киеве, Киевской области, а также Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, такой же уровень пожарной опасности во временно оккупированном Крыму.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко также пишет, что 3 августа в большинстве областей Украины будут дожди, кое-где с грозами и порывистым ветром, а на Западе будет преобладать сухая солнечная погода.

При этом она отметила, что немного меньше дождей будет в южной части – местами они будут локальными.

В северных и центральных областях в среду вероятны порывы ветра до 12 – 14 метров в секунду. Температура воздуха повсеместно предполагается достаточно однородной, что бывает не часто – в течение дня в Украине +24...+29 градусов, в Закарпатье до +29...+31 градуса,

– сказала она.

В Киеве 3 будет в среднем +25 градусов – местами дождь и порывистый северный ветер.

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