Так, синоптики прогнозують, що 3 серпня грози пройдуть у більшості областях. Але, попри негоду, температура повітря буде теплою.
До теми Синоптик дав невтішний прогноз на початок серпня: Україну чекає негода
Але вдень у східній частині країни в окремих районах прогнозують град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).
Погода у Києві
У Києві 3 серпня без парасольки виходити не варто – дощі пройдуть як вдень, так і вночі. Вітер північний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів, а вдень 23 до 25 градусів.
Погода в регіонах
- Ужгород – +28...+30
- Львів – +25...+27
- Івано-Франківськ – +25...+27
- Тернопіль – +25...+27
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +24...+26
- Луцьк – +25...+27
- Рівне – +25...+27
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +27...+29
- Миколаїв – +26...+28
- Херсон – +27...+29
- Сімферополь – +26...+28
- Кропивницький – +22...+24
- Черкаси – +23...+25
- Чернігів – +24...+26
- Суми – +25...+27
- Полтава – +23...+25
- Дніпро – +23...+25
- Запоріжжя – +26...+28
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +26...+28
- Харків – +26...+27
Прогноз погоди на 2 серпня / Скриншот з Укргідрометцентр
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко також пише, що 3 серпня у більшості областей України будуть дощі, подекуди з грозами та рвучким вітром, а на Заході переважатиме суха сонячна погода.
При цьому вона зауважила, що трохи менше дощів буде у південній частині – місцями вони будуть локальними.
У північних та центральних областях у середу ймовірні пориви вітру до 12 – 14 метрів за секунду. Температура повітря повсюди передбачається досить однорідною, що буває не часто – впродовж дня в Україні +24...+29 градусів, на Закарпатті до +29...+31 градуса,
– сказала вона.
У Києві 3 буде в середньому +25 градусів – місцями дощ та поривчастий північний вітер.
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