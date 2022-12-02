В этот день сильные осадки не ожидаются. Лишь на Прикарпатье прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед.

Интересно Зима не спешит: синоптики обещают теплый декабрь в Украине

Какая погода в областях

По словам синоптиков, в западных и северных областях на дорогах местами ожидается гололед. Водителей и пешеходов просят позаботиться о своей безопасности.

Ожидают юго-восточный ветер, 5–10 метров в секунду, в Приазовье местами порывы 15–18 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.

Теплее всего в субботу будет на Закарпатье – воздух там прогреется до +6 градусов. Чуть прохладнее будет в Крыму – +4 градуса.

Практически по всей территории небо будет затянуто облаками, местами ожидаются прояснения. Осадки следует ожидать только в Херсонской и Запорожской областях, возможно будет небольшой дождь с мокрым снегом.

Украинцев предупредили о снеголавинной опасности

По данным Укргидрометцентра, 2–4 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень опасности.

Туристам советуют воздержаться от похода в горы.

Погода в городах Украины 3 декабря

Ужгород – +3...+5

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -2...0

Тернополь – -2...0

Черновцы – -2...0

Хмельницкий – -2...0

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -3...-1

Винница – -3...-1

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5…+7

Кропивницкий – -3…-1

Черкассы – -3…-1

Чернигов – -3…-1

Суммы – -4...-2

Полтава – -4...-2

Днепр – -3…-1

Запорожье – +2...+4

Донецк – -4...-2

Луганск – -5...-3

Харьков – -5...-3

Киев – -2...0

Прогноз погоды на 3 декабря