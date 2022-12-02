В этот день сильные осадки не ожидаются. Лишь на Прикарпатье прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед.
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Какая погода в областях
По словам синоптиков, в западных и северных областях на дорогах местами ожидается гололед. Водителей и пешеходов просят позаботиться о своей безопасности.
Ожидают юго-восточный ветер, 5–10 метров в секунду, в Приазовье местами порывы 15–18 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.
Теплее всего в субботу будет на Закарпатье – воздух там прогреется до +6 градусов. Чуть прохладнее будет в Крыму – +4 градуса.
Практически по всей территории небо будет затянуто облаками, местами ожидаются прояснения. Осадки следует ожидать только в Херсонской и Запорожской областях, возможно будет небольшой дождь с мокрым снегом.
Украинцев предупредили о снеголавинной опасности
По данным Укргидрометцентра, 2–4 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень опасности.
Туристам советуют воздержаться от похода в горы.
Погода в городах Украины 3 декабря
Ужгород – +3...+5
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -2...0
Тернополь – -2...0
Черновцы – -2...0
Хмельницкий – -2...0
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -3...-1
Винница – -3...-1
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5…+7
Кропивницкий – -3…-1
Черкассы – -3…-1
Чернигов – -3…-1
Суммы – -4...-2
Полтава – -4...-2
Днепр – -3…-1
Запорожье – +2...+4
Донецк – -4...-2
Луганск – -5...-3
Харьков – -5...-3
Киев – -2...0
Прогноз погоды на 3 декабря