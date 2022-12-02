Также туристам советуют не ходить в горы. Об этом информируют в ГСЧС Украины.

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В Украине – значительная снеголавинная опасность

По данным Укргидрометцентра, 2 – 4 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Обращаемся к горнолыжным туристам с просьбой – учитывать погодные условия и не отправляться в горы. Не подвергайте себя и близких опасности!

– подчеркнули спасатели.

Будут ли морозы и мощные снегопады в декабре

В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов. Для западных областей, а также Житомирской, Киевской и Винницкой областей это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах такая температура воздуха будет близка к норме.

Месячное количество осадков ожидается 34 – 78 миллиметров, в горах – местами 81 – 105 миллиметров. Это также соответствует норме, поэтому из-за мощных снегопадов украинцам беспокоиться не стоит. Никаких аномалий в этом году не будет.

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