Однако это прекрасное время, чтобы насладиться прогулками на улице. Новогоднее настроение не должно зависеть от изменений погодных условий.

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Какая будет погода в Украине

Погода в Украине 30 декабря будет облачной, но с прояснениями. Облачных осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). Кроме того, днем в северной части местами возможен небольшой дождь. В южной и центральных областях ночью и утром местами прогнозируют туман.

Украинцам следует рассчитывать на юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Он будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах отдельные порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 1 градусов мороза. Днем метеорологи прогнозируют повышение до 4 – 9 градусов тепла, в южной части и Прикарпатье отметка термометра может достигать 7 – 12 градусов.

Какая будет температура в городах

    • Киев +6...+8
    • Ужгород +6...+8
    • Львов +8...+10
    • Ивано-Франковск +8...+10
    • Тернополь +8...+10
    • Черновцы +8...+10
    • Хмельницкий +8...+10
    • Луцк +8...+10
    • Ровно +8...+10
    • Житомир +6...+8
    • Винница +6...+8
    • Одесса +6...+8
    • Николаев +6...+8
    • Херсон +6...+8
    • Симферополь +9...+11
    • Кропивницкий +6...+8
    • Черкассы +6...+8
    • Чернигов +6...+8
    • Сумы +6...+8
    • Полтава +6...+8
    • Днепр +6...+8
    • Запорожье +6...+8
    • Донецк +5...+7
    • Луганск +5...+7
    • Харьков +6...+8

    Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / Карта Укргидрометцентра.