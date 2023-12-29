Однако это прекрасное время, чтобы насладиться прогулками на улице. Новогоднее настроение не должно зависеть от изменений погодных условий.
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Какая будет погода в Украине
Погода в Украине 30 декабря будет облачной, но с прояснениями. Облачных осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). Кроме того, днем в северной части местами возможен небольшой дождь. В южной и центральных областях ночью и утром местами прогнозируют туман.
Украинцам следует рассчитывать на юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Он будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах отдельные порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 4 до 1 градусов мороза. Днем метеорологи прогнозируют повышение до 4 – 9 градусов тепла, в южной части и Прикарпатье отметка термометра может достигать 7 – 12 градусов.
Какая будет температура в городах
- Киев +6...+8
- Ужгород +6...+8
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +8...+10
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +8...+10
- Луцк +8...+10
- Ровно +8...+10
- Житомир +6...+8
- Винница +6...+8
- Одесса +6...+8
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +6...+8
- Сумы +6...+8
- Полтава +6...+8
- Днепр +6...+8
- Запорожье +6...+8
- Донецк +5...+7
- Луганск +5...+7
- Харьков +6...+8
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / Карта Укргидрометцентра.