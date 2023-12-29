Однако это прекрасное время, чтобы насладиться прогулками на улице. Новогоднее настроение не должно зависеть от изменений погодных условий.

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Какая будет погода в Украине

Погода в Украине 30 декабря будет облачной, но с прояснениями. Облачных осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). Кроме того, днем в северной части местами возможен небольшой дождь. В южной и центральных областях ночью и утром местами прогнозируют туман.

Украинцам следует рассчитывать на юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Он будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах отдельные порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 1 градусов мороза. Днем метеорологи прогнозируют повышение до 4 – 9 градусов тепла, в южной части и Прикарпатье отметка термометра может достигать 7 – 12 градусов.

Какая будет температура в городах

Киев +6...+8

Ужгород +6...+8

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +8...+10

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +8...+10

Луцк +8...+10

Ровно +8...+10

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +6...+8

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +6...+8

Чернигов +6...+8

Сумы +6...+8

Полтава +6...+8

Днепр +6...+8

Запорожье +6...+8

Донецк +5...+7

Луганск +5...+7

Харьков +6...+8