Однак це чудовий час, щоб насолодитися прогулянками надворі. Новорічний настрій не повинен залежати від змін погодних умов.

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Якою буде погода в Україні

Погода в Україні 30 грудня буде хмарною, проте з проясненнями. Значних опадів не передбачається, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Окрім цього вдень у північній частині місцями можливий невеликий дощ. У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Українцям варто розраховувати на південно-західний вітер з переходом на північно-західний. Він віятиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах окремі пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусів мороз. Вдень метеорологи прогнозують підвищення до 4 – 9 градусів тепла, у південній частині та на Прикарпатті позначка термометра може сягати 7 – 12 градусів.

Якою буде температура в містах

Київ +6...+8

Ужгород +6...+8

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +8...+10

Чернівці +8...+10

Хмельницький +8...+10

Луцьк +8...+10

Рівне +8...+10

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +6...+8

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +6...+8

Черкаси +6...+8

Чернігів +6...+8

Суми +6...+8

Полтава +6...+8

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +5...+7

Луганськ +5...+7

Харків +6...+8