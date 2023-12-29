Однак це чудовий час, щоб насолодитися прогулянками надворі. Новорічний настрій не повинен залежати від змін погодних умов.
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Якою буде погода в Україні
Погода в Україні 30 грудня буде хмарною, проте з проясненнями. Значних опадів не передбачається, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Окрім цього вдень у північній частині місцями можливий невеликий дощ. У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман.
Українцям варто розраховувати на південно-західний вітер з переходом на північно-західний. Він віятиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах окремі пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусів мороз. Вдень метеорологи прогнозують підвищення до 4 – 9 градусів тепла, у південній частині та на Прикарпатті позначка термометра може сягати 7 – 12 градусів.
Якою буде температура в містах
- Київ +6...+8
- Ужгород +6...+8
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +8...+10
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +8...+10
- Луцьк +8...+10
- Рівне +8...+10
- Житомир +6...+8
- Вінниця +6...+8
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +6...+8
- Суми +6...+8
- Полтава +6...+8
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +5...+7
- Харків +6...+8
Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / Карта Укргідрометцентру