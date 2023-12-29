Однак це чудовий час, щоб насолодитися прогулянками надворі. Новорічний настрій не повинен залежати від змін погодних умов.

Дивіться також Без снігу та морозу в більшості областей: яка буде погода на Новий рік

Якою буде погода в Україні

Погода в Україні 30 грудня буде хмарною, проте з проясненнями. Значних опадів не передбачається, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Окрім цього вдень у північній частині місцями можливий невеликий дощ. У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Українцям варто розраховувати на південно-західний вітер з переходом на північно-західний. Він віятиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах окремі пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусів мороз. Вдень метеорологи прогнозують підвищення до 4 – 9 градусів тепла, у південній частині та на Прикарпатті позначка термометра може сягати 7 – 12 градусів.

Якою буде температура в містах

    • Київ +6...+8
    • Ужгород +6...+8
    • Львів +8...+10
    • Івано-Франківськ +8...+10
    • Тернопіль +8...+10
    • Чернівці +8...+10
    • Хмельницький +8...+10
    • Луцьк +8...+10
    • Рівне +8...+10
    • Житомир +6...+8
    • Вінниця +6...+8
    • Одеса +6...+8
    • Миколаїв +6...+8
    • Херсон +6...+8
    • Сімферополь +9...+11
    • Кропивницький +6...+8
    • Черкаси +6...+8
    • Чернігів +6...+8
    • Суми +6...+8
    • Полтава +6...+8
    • Дніпро +6...+8
    • Запоріжжя +6...+8
    • Донецьк +5...+7
    • Луганськ +5...+7
    • Харків +6...+8

    Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / Карта Укргідрометцентру