Ветер в Украине будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако на Левобережье местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине
Ночью в восточных, большинстве северных и Полтавской областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Днем в Украине прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.
Температура ночью опустится до +12…+17 градусов, на побережье морей до +20 градусов. Днем по стране в среднем будет +20...+25 градусов, в юго-западной части +24...+29 градусов. В Карпатах будет холоднее всего: ночью +6...+11 градусов, а днем +15...+20 градусов.
Прогноз погоды в Киевской области
В столице облачно с прояснениями. Ночью местами выпадет небольшой дождь, днем синоптики прогнозируют умеренный кратковременный дождь, кое-где с грозой. Ночью в Киеве будет +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.
Температура в Украине 30 июня
- Киев – +22...+24;
- Ужгород – +24...+26;
- Львов – +23...+25;
- Ивано-Франковск – +22...+24;
- Тернополь – +24...+26;
- Черновцы – +24...+26;
- Хмельницкий – +23...+25;
- Луцк – +23...+25;
- Ровно – +23...+25;
- Житомир – +22...+24;
- Винница – +24...+26;
- Одесса – +26...+28;
- Николаев – +25...+27;
- Херсон – +25...+27;
- Симферополь – +23...+25;
- Кропивницкий – +24...+26;
- Черкассы – +23…+25;
- Чернигов – +21...+23;
- Суммы – +20…+22;
- Полтава – +22...+24;
- Днепр – +23...+25;
- Запорожье – +24...+26;
- Донецк – +21...+23;
- Луганск – +19...+21;
- Харьков – +20…+22.
Прогноз погоды в Украине 30 июня / Укргидрометцентр