Вітер в Україні буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, проте на Лівобережжі місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Дивіться також Дощі та грози посиляться: де в Україні напередодні липня вируватиме негода

Якою буде погода в Україні

Вночі у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вдень в Україні прогнозують короткочасні дощі, подекуди грози.

Температура вночі опуститься до +12...+17 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів. Вдень по країні в середньому буде +20...+25 градусів, в південно-західній частині +24...+29 градусів. В Карпатах буде найхолодніше: вночі +6...+11 градусів, а вдень +15...+20 градусів.

Прогноз погоди у Київській області

У столиці весь день буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями випаде невеликий дощ, вдень синоптики прогнозують помірний короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вночі у Києві буде +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Температура в Україні 30 червня

Київ – +22...+24;

Ужгород – +24...+26;

Львів – +23...+25;

Івано-Франківськ – +22...+24;

Тернопіль – +24...+26;

Чернівці – +24...+26;

Хмельницький – +23...+25;

Луцьк – +23...+25;

Рівне – +23...+25;

Житомир – +22...+24;

Вінниця – +24...+26;

Одеса – +26...+28;

Миколаїв – +25...+27;

Херсон – +25...+27;

Сімферополь – +23...+25;

Кропивницький – +24...+26;

Черкаси – +23...+25;

Чернігів – +21...+23;

Суми – +20...+22;

Полтава – +22...+24;

Дніпро – +23...+25;

Запоріжжя – +24...+26;

Донецьк – +21...+23;

Луганськ – +19...+21;

Харків – +20...+22.



Прогноз погоди в Україні 30 червня / Укргідрометцентр