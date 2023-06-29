Вітер в Україні буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, проте на Лівобережжі місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вдень в Україні прогнозують короткочасні дощі, подекуди грози.

Температура вночі опуститься до +12...+17 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів. Вдень по країні в середньому буде +20...+25 градусів, в південно-західній частині +24...+29 градусів. В Карпатах буде найхолодніше: вночі +6...+11 градусів, а вдень +15...+20 градусів.

Прогноз погоди у Київській області

У столиці весь день буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями випаде невеликий дощ, вдень синоптики прогнозують помірний короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вночі у Києві буде +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Температура в Україні 30 червня

  • Київ – +22...+24;
  • Ужгород – +24...+26;
  • Львів – +23...+25;
  • Івано-Франківськ – +22...+24;
  • Тернопіль – +24...+26;
  • Чернівці – +24...+26;
  • Хмельницький – +23...+25;
  • Луцьк – +23...+25;
  • Рівне – +23...+25;
  • Житомир – +22...+24;
  • Вінниця – +24...+26;
  • Одеса – +26...+28;
  • Миколаїв – +25...+27;
  • Херсон – +25...+27;
  • Сімферополь – +23...+25;
  • Кропивницький – +24...+26;
  • Черкаси – +23...+25;
  • Чернігів – +21...+23;
  • Суми – +20...+22;
  • Полтава – +22...+24;
  • Дніпро – +23...+25;
  • Запоріжжя – +24...+26;
  • Донецьк – +21...+23;
  • Луганськ – +19...+21;
  • Харків – +20...+22.


Прогноз погоди в Україні 30 червня / Укргідрометцентр