30 мая ветер на Украине будет северный и северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Смотрите также Лето начнется дождем: какую погоду ждать украинцам в первую неделю июня

Погода в Украине 30 мая

В восточных, юго-восточных областях и в Крыму периодически будет облачно. Также там прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температура ночью в этих регионах будет колебаться в пределах +13…+18, днем от 18 до 23 градусов тепла.

На остальной территории небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют, лишь в Карпатах и Закарпатье днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна и небольшая гроза. Температура ночью по Украине составляет от +8 до +13 градусов, днем в пределах +22…27 градусов. В Карпатах будет несколько холоднее: ночью +5...+10, днем +15...+20 градусов.

Какая погода днем в областных центрах

  • Киев – +23...+25
  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +21...+23
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +23...+25
  • Одесса – +23..+25
  • Николаев – +22...+24
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +20...+22
  • Кропивницкий – +22...+24
  • Чернигов – +22...+24
  • Сумы – +21...+23
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +20...+22
  • Донецк – +17...+19
  • Луганск – +18...+20
  • Харьков – +17...+19


Погода в Украине 30 мая / Укргидрометцентр