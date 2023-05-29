30 мая ветер на Украине будет северный и северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
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Погода в Украине 30 мая
В восточных, юго-восточных областях и в Крыму периодически будет облачно. Также там прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температура ночью в этих регионах будет колебаться в пределах +13…+18, днем от 18 до 23 градусов тепла.
На остальной территории небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют, лишь в Карпатах и Закарпатье днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна и небольшая гроза. Температура ночью по Украине составляет от +8 до +13 градусов, днем в пределах +22…27 градусов. В Карпатах будет несколько холоднее: ночью +5...+10, днем +15...+20 градусов.
Какая погода днем в областных центрах
- Киев – +23...+25
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +23...+25
- Винница – +23...+25
- Одесса – +23..+25
- Николаев – +22...+24
- Херсон – +21...+23
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +22...+24
- Чернигов – +22...+24
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +20...+22
- Донецк – +17...+19
- Луганск – +18...+20
- Харьков – +17...+19
Погода в Украине 30 мая / Укргидрометцентр