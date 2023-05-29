30 травня вітер в Україні буде північний та північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

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Погода в Україні 30 травня

У східних, південно-східних областях та Криму періодично буде хмарно. Також там прогнозують короткочасні дощі з грозами. Температура вночі у цих регіонах коливатиметься в межах +13...+18, вдень від 18 до 23 градусів тепла.

На решті території невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями пройде короткочасний дощ, можлива і невелика гроза. Температура вночі по Україні становити від +8 до +13 градусів, вдень в межах +22…27 градусів. У Карпатах буде дещо холодніше: вночі +5...+10, вдень +15...+20 градусів.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

Київ – +23...+25

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +23..+25

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +18...+20

Харків – +17...+19



Погода в Україні 30 травня / Укргідрометцентр