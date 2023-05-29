30 травня вітер в Україні буде північний та північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
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Погода в Україні 30 травня
У східних, південно-східних областях та Криму періодично буде хмарно. Також там прогнозують короткочасні дощі з грозами. Температура вночі у цих регіонах коливатиметься в межах +13...+18, вдень від 18 до 23 градусів тепла.
На решті території невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями пройде короткочасний дощ, можлива і невелика гроза. Температура вночі по Україні становити від +8 до +13 градусів, вдень в межах +22…27 градусів. У Карпатах буде дещо холодніше: вночі +5...+10, вдень +15...+20 градусів.
Якою буде погода вдень в обласних центрах
- Київ – +23...+25
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +24...+26
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +23..+25
- Миколаїв – +22...+24
- Херсон – +21...+23
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +22...+24
- Чернігів – +22...+24
- Суми – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +20...+22
- Запоріжжя – +20...+22
- Донецьк – +17...+19
- Луганськ – +18...+20
- Харків – +17...+19
Погода в Україні 30 травня / Укргідрометцентр