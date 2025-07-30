Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 31 июля?

В северо-восточной части, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами следует ожидать кратковременные дожди, грозы. На остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно будет северо-западный, порывы которого будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Температура на юге и востоке страны ночью 18 – 23 градуса тепла, днем +27 – +32, на Луганщине сильная жара в районе 35 – 36 градусов тепла; на остальной территории ночью +12 – +17, днем +21 – +26.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +28...+30;
  • Луганск +31...+33;
  • Харьков +30...+32.


Погода на 31 июля / Карта Укргидрометцентра