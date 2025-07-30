Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 31 июля?

В северо-восточной части, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами следует ожидать кратковременные дожди, грозы. На остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно будет северо-западный, порывы которого будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Температура на юге и востоке страны ночью 18 – 23 градуса тепла, днем +27 – +32, на Луганщине сильная жара в районе 35 – 36 градусов тепла; на остальной территории ночью +12 – +17, днем +21 – +26.

Погода в областных центрах

Киев +24...+26;

Ужгород +23...+25;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +22...+24;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +26...+28;

Николаев +26...+28;

Херсон +27...+29;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +23...+25;

Сумы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +27...+29;

Донецк +28...+30;

Луганск +31...+33;

Харьков +30...+32.



Погода на 31 июля / Карта Укргидрометцентра