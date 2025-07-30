Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 31 липня?

У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями слід очікувати короткочасні дощі, грози. На решті території країни синоптики опадів не прогнозують.

Вітер переважно буде північно-західний, пориви якого сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура на півдні та сході країни вночі 18 – 23 градуси тепла, вдень +27 – +32, на Луганщині сильна спека в районі 35 – 36 градусів тепла; на решті території вночі +12 – +17, вдень +21 – +26.

Погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +22...+24;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +22...+24;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +26...+28;
  • Миколаїв +26...+28;
  • Херсон +27...+29;
  • Сімферополь +29...+31;
  • Кропивницький +25...+27;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Дніпро +25...+27;
  • Запоріжжя +27...+29;
  • Донецьк +28...+30;
  • Луганськ +31...+33;
  • Харків +30...+32.


Погода на 31 липня / Карта Укргідрометцентру