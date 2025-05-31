Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где в Украине ожидают дожди с грозами

У Луцке и области в ближайшее время и с сохранением до конца суток 31 мая будут грозы. Синоптики предупредили, что из-за таких погодных явлений объявили І (желтый) уровень опасности.

У Запорожской области и в областном центре грозы прогнозируются в ночь на 1 июня. В регионе также объявлено об опасности из-за вихрей непогоды.

Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждению линий электропередач,

– говорится в сообщении.

У Ровно и Ровенской области опасная непогода начнется 31 мая и продлится в течение суток 1 июня. На этой территории могут быть грозы, а местами ожидается и усиление ветра до 15-20 метров в секунду и град.

Также прогнозируется гроза в Днепре и области уже в ближайший час с сохранением до конца суток.

На Львовской области в воскресенье, 1 июня, синоптики ожидают грозы, днем местами может выпасть град диаметром 6 – 19 миллиметров.

Напомним, в Украине 1 июня прогнозируют теплую погоду, хотя небо будет облачным с прояснениями. Средняя температура в этот день будет достигать 22-27 градусов тепла.