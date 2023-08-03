Приятным бонусом жаркой пятницы будет юго-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

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Какую погоду прогнозируют синоптики

В большинстве западных областей, днем и Житомирской области переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной же территории малооблачно, осадков не прогнозируется.

Температура ночью в среднем составит 15-20 градусов тепла, а на побережье морей вплоть до 22 градусов. Самая голодная ночь будет в Карпатах – там температура опустится до 12 – 17 градусов тепла.

В столице будет жарко

В Киеве осадков не ожидается, ветер преимущественно будет южный – 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью в столице составит 18 – 20 градусов тепла, днем достигнет 31 – 33 градусов.

Погода в Украине 4 августа

Киев – +26...+28

Ужгород – +30...+32

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +30...+31

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +30...+32

Винница – +31...+33

Одесса – +28...+30

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +29...+31

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +29...+31

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32



Погода в Украине 4 августа / Укргидрометцентр