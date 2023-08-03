Приятным бонусом жаркой пятницы будет юго-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду.
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Какую погоду прогнозируют синоптики
В большинстве западных областей, днем и Житомирской области переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной же территории малооблачно, осадков не прогнозируется.
Температура ночью в среднем составит 15-20 градусов тепла, а на побережье морей вплоть до 22 градусов. Самая голодная ночь будет в Карпатах – там температура опустится до 12 – 17 градусов тепла.
В столице будет жарко
В Киеве осадков не ожидается, ветер преимущественно будет южный – 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью в столице составит 18 – 20 градусов тепла, днем достигнет 31 – 33 градусов.
Погода в Украине 4 августа
- Киев – +26...+28
- Ужгород – +30...+32
- Львов – +26...+28
- Ивано-Франковск – +29...+31
- Тернополь – +30...+31
- Черновцы – +30...+32
- Хмельницкий – +31...+33
- Луцк – +26...+28
- Ровно – +26...+28
- Житомир – +30...+32
- Винница – +31...+33
- Одесса – +28...+30
- Николаев – +31...+33
- Херсон – +31...+33
- Симферополь – +31...+33
- Кропивницкий – +31...+33
- Черкассы – +30...+32
- Чернигов – +30...+32
- Сумы – +29...+31
- Полтава – +30...+32
- Днепр – +31...+33
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +29...+31
- Луганск – +30...+32
- Харьков – +30...+32
Погода в Украине 4 августа / Укргидрометцентр