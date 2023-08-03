Приємним бонусом спекотної п'ятниці буде південно-західний вітер, 5 – 10 метрів на секунду.
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Яку погоду прогнозують синоптики
У більшості західних областей, вдень і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Натомість на решті території малохмарно, опадів не прогнозується.
Температура вночі в середньому становитиме 15 – 20 градусів тепла, а на узбережжі морів аж до 22 градусів. Найголодніша ніч буде в Карпатах – там температура опуститься до 12 – 17 градусів тепла.
У столиці буде спекотно
У Києві опадів не передбачається, вітер переважно буде південний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі у столиці становитиме 18 – 20 градусів тепла, вдень сягне аж до 31 – 33 градусів.
Погода в Україні 4 серпня
- Київ – +26...+28
- Ужгород – +30...+32
- Львів – +26...+28
- Івано-Франківськ – +29...+31
- Тернопіль – +30...+31
- Чернівці – +30...+32
- Хмельницький – +31...+33
- Луцьк – +26...+28
- Рівне – +26...+28
- Житомир – +30...+32
- Вінниця – +31...+33
- Одеса – +28...+30
- Миколаїв – +31...+33
- Херсон – +31...+33
- Сімферополь – +31...+33
- Кропивницький – +31...+33
- Черкаси – +30...+32
- Чернігів – +30...+32
- Суми – +29...+31
- Полтава – +30...+32
- Дніпро – +31...+33
- Запоріжжя – +31...+33
- Донецьк – +29...+31
- Луганськ – +30...+32
- Харків – +30...+32
Погода в Україні 4 серпня / Укргідрометцентр