Будут дожди и сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 4 мая

В воскресенье прогнозируют переменную облачность.

Кратковременные дожди пройдут в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях. День также может принести грозы.

На остальной территории будет без осадков.

Ветер ожидают юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А днем повсюду, кроме юго-востока, будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Справочно. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Термометры ночью будут показывать 9 – 14 градусов тепла, в юго-восточной части – 4 – 9.

Днем будет 23 – 28 градусов тепла, а на западе страны – 20 – 25.

Погода 4 мая / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах