Дожди синоптики обещают во всех восточных областях, во всех южных – кроме Одесской области. Также придется прихватить с собой зонт жителям Киевской, Черниговской и Сумской областей, это касается и Кировоградской и Черкасской области.
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Наиболее жарко – в западных областях
Самым жарким регионом 5 августа станет Львовская область. Здесь прогнозируют +30...+32. Чуть меньше воздух прогреется – до +29...+31 в Закарпатье, Буковине, Прикарпатье, Тернопольщине, Львовщине, Ровненщине.
Самые низкие отметки, к которым поднимутся столбики термометров, – +25...+27. Их будут фиксировать в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В остальных регионах температура будет колебаться в пределах +26...+29.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
В ближайшие дни будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз, до похолодания (в Киеве, вероятно, до +20...+22 градусов) ожидается во вторник,
– объяснила синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах
Ужгород – +29..+31
Львов – +30...+32
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир – +27...+29
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26..+28
Харьков – +26...+28
Киев – +27...29.