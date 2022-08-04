Дожди синоптики обещают во всех восточных областях, во всех южных – кроме Одесской области. Также придется прихватить с собой зонт жителям Киевской, Черниговской и Сумской областей, это касается и Кировоградской и Черкасской области.

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Наиболее жарко – в западных областях

Самым жарким регионом 5 августа станет Львовская область. Здесь прогнозируют +30...+32. Чуть меньше воздух прогреется – до +29...+31 в Закарпатье, Буковине, Прикарпатье, Тернопольщине, Львовщине, Ровненщине.

Самые низкие отметки, к которым поднимутся столбики термометров, – +25...+27. Их будут фиксировать в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В остальных регионах температура будет колебаться в пределах +26...+29.

Обратите внимание! Днем 5 августа в Киеве обещают дождь. Воздух прогреется до +27...+29. Ветер – северо-восточный скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

В ближайшие дни будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз, до похолодания (в Киеве, вероятно, до +20...+22 градусов) ожидается во вторник,

– объяснила синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах

Ужгород – +29..+31

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +27...+29

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26..+28

Харьков – +26...+28

Киев – +27...29.



Прогноз погоды на 5 августа.