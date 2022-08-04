Дощі синоптики обіцяють у всіх східних областях, у всіх південних – окрім Одещини. Також доведеться прихопити з собою парасолю жителям Київщини, Чернігівщини та Сумщини, це стосується і Кіровоградської та Черкаської області.

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Найбільш спекотно – у західних областях

Найбільш спекотним регіоном 5 серпня буде Львівська область. Тут прогнозують +30...+32. Трохи менше повітря прогріється – до + 29...+31 на Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, Тернопільщині, Львівщині, Рівненщині.

Найнижчі позначки, до яких піднімуться стовпчики термометрів, це – +25...+27. Їх фіксуватимуть на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині. У решті регіонів температура коливатиметься у межах +26...+29.

Зверніть увагу! У Києві вдень 5 серпня обіцяють дощ. Повітря прогріється до +27...+29. Вітер – північно-східний швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Найближчими днями переважатиме висока температура повітря, а різкий стрибок вниз, до похолодання (у Києві ймовірно до +20...+22 градусів) очікується у вівторок,

– пояснила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в містах

Ужгород – +29..+31

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +27...+29

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26..+28

Харків – +26...+28

Київ – +27...29.



Прогноз погоди на 5 серпня / Скриншот Укргідрометцентр